MEB personeline başarı, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesi işlemi 7 Temmuza kadar uzatıldı

Ödül almaya aday personelin değerlendirme işlemleri, MEBBİS ortamında kullanıma açılan "Ödül Değerlendirme Modülü"ndeki kullanım kılavuzları da dikkate alınarak ilgi Yönerge kapsamında disiplin amirleri ve komisyonlar tarafından yürütülmektedir.

Disiplin amirlerinin kurum/birim amiri olarak yapacakları değerlendirmeler, modulün ilk defa kullanıma girmesi nedeniyle 07 Temmuz 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Komisyon değerlendirmelerinin de aynı ayın sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR