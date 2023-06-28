Atlantik Okyanusu'nda kaybolan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı

Titanik enkazına dalış yaptığı sırada 18 Haziran'da Atlantik Okyanusu'nda kaybolan ve 5 kişiye mezar olan küçük denizaltının uzaktan kumandalı deniz aracı Horizon Arctic tarafından elde edilen enkaz parçaları karaya çıkarıldı. Enkaz, Kanada'nın Newfoundland ve Labrador eyaletinde yer alan St. John's Limanı'na vinç yardımı ile taşındı. Enkaz parçalarının muşamba ile örtüldüğü görülürken, enkazın nereye nakledildiği henüz bilinmiyor.

OceanGate Expeditions'a ait "Titan" adlı denizaltısı ile dalışın başlamasının yaklaşık 2 saat sonra iletişim kesilmiş ve çok uluslu bir arama-kurtarma çalışması başlatılmıştı. Günler sonra denizaltıda patlama olduğu ve içerisinde bulunan 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Kanada ve ABD olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.