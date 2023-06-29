29 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adıyaman Valiliği ve Balıkesir Çarşısı'nı ziyaret edecek, Örenli Bölgesi 4 Blok Kalıcı Konut Projesi'nde inceleme yapacak, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezine, Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları ile bir araya gelecek.

(Adıyaman/Kahramanmaraş/11.00-18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Valiliği, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bartın/11.00/11.30/14.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığında bayramlaşma programına katılacak.

(Mardin/11.00)

3- Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılacak.

(Ankara)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu NGS'de işçilerle bayram yemeğinde bir araya gelecek, bayramlaşma programına katılacak ardından basın açıklaması yapacak.

(Mersin/13.00/14.00/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kastamonu/11.00/12.15/13.15)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Akçaabat İlçe Başkanlığında, Düzköy İlçesi Belediye Meydanı'nda ve Düzköy İlçesi Çayırbağı Mahallesi'nde düzenlenecek bayramlaşma programlarına katılacak.

(Trabzon/11.30/14.00/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları gerçekleştirilecek.

(Brüksel)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Meydanı'nda bayramlaşma programına iştirak edecek.

(Rize/13.00)

2- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular, okçuluk, badminton, eskrim, atıcılık olmak üzere 4 branşta mücadele edecek.

(Krakow/ Tarnow/ Wroclaw)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesindeki 2. maçında Tayland'la karşılaşacak.

(Bangkok/16.30)