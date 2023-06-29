Manisa'da yakıt tankerinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Sarıgöl ilçesinde yakıt tankerinin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2023 07:15, Son Güncelleme : 29 Haziran 2023 07:40
Alınan bilgiye göre, Z.A. (52) idaresindeki 20 AAK 336 plakalı yakıt tankeri, Buldan-Sarıgöl mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Araçta sıkışan Z.A. ile İ.D.T (12) ve R.E.T (17) AKS 110 ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, Sarıgöl Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yakıt tankeri güvenlik önlemi alınarak kaldırıldı.