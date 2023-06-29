AK Parti'de bayramlaşma töreni

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur (sağda) başkanlığındaki heyet, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında AK Parti Genel Merkezine gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti. Uygur ve beraberindeki heyet, bu kapsamda ziyarette bulunan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Sekreteri Şehzade Demir başkanlığındaki heyetle görüştü.

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