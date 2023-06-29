AK Parti'de bayramlaşma töreni
AK Parti Genel Merkezinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2023 11:15, Son Güncelleme : 29 Haziran 2023 10:50
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur (sağda) başkanlığındaki heyet, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında AK Parti Genel Merkezine gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti. Uygur ve beraberindeki heyet, bu kapsamda ziyarette bulunan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Sekreteri Şehzade Demir başkanlığındaki heyetle görüştü.