Diyarbakır'da depremzede kadınlara istihdam sağlamak için eğitim veriliyor

Memur ve emekli aylıkları hakkında kulislerde konuşulan formüller
Memur ve emekli aylıkları hakkında kulislerde konuşulan formüller
Kurban pazarlarında satılmayan hayvanları ESK alacak
Kurban pazarlarında satılmayan hayvanları ESK alacak
Dolar'ın 26 TL üzerinde seyri devam ediyor
Dolar'ın 26 TL üzerinde seyri devam ediyor
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Meclis'in iki önemli gündemi: Anayasa ve İçtüzük!
Meclis'in iki önemli gündemi: Anayasa ve İçtüzük!
Yusuf Tekin: Okullarda LGBT propagandasına izin vermeyiz
Yusuf Tekin: Okullarda LGBT propagandasına izin vermeyiz
'Metaverse' arsaları ciddi değer kaybı yaşadı
'Metaverse' arsaları ciddi değer kaybı yaşadı
Kanada davet usulü ile sağlık çalışanı alacak
Kanada davet usulü ile sağlık çalışanı alacak
E-fatura uygulamasının kapsamı genişliyor
E-fatura uygulamasının kapsamı genişliyor
YTB Daire Başkanı Duman, trafik kazasında hayatını kaybetti
YTB Daire Başkanı Duman, trafik kazasında hayatını kaybetti
DNA testiyle 100 milyon liralık servete ortak oldu
DNA testiyle 100 milyon liralık servete ortak oldu
Maaş zammı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde
Maaş zammı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde
Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
İTÜ, dünya üniversiteleri sıralamasında 404. sırada yer aldı
İTÜ, dünya üniversiteleri sıralamasında 404. sırada yer aldı
'Acemi kasaplar' soluğu hastanede aldı
'Acemi kasaplar' soluğu hastanede aldı
Akvaryum Koyu'nda giriş ücreti krizi: Ticari faaliyet sonlandırıldı
Akvaryum Koyu'nda giriş ücreti krizi: Ticari faaliyet sonlandırıldı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Depremzedelere kart tahsis edilecek
Bakan Yerlikaya açıkladı: Depremzedelere kart tahsis edilecek
Şiddet uygulayan eşini yanlışlıkla öldüren kadına ev hapsi
Şiddet uygulayan eşini yanlışlıkla öldüren kadına ev hapsi
Dolar'ın ateşi dinmiyor...26 TL'nin üzerinde seyrediyor
Dolar'ın ateşi dinmiyor...26 TL'nin üzerinde seyrediyor
Vergi diliminde yeni düzenleme
Vergi diliminde yeni düzenleme
'Yerel yönetimlerin bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı'
'Yerel yönetimlerin bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı'
118 bin konut için proje zamanı
118 bin konut için proje zamanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı
Kurtulmuş: Şehirlerimiz eskisinden daha güzel hale gelecek
Kurtulmuş: Şehirlerimiz eskisinden daha güzel hale gelecek
'Kendi evini kendi yerinde yapmak isteyenlere Devlet yardım edecek'
'Kendi evini kendi yerinde yapmak isteyenlere Devlet yardım edecek'
İstanbul'da kimse kalmadı: Taksiciler müşteri bulamıyor
İstanbul'da kimse kalmadı: Taksiciler müşteri bulamıyor
Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti
Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti
Trafik sigortasına zam yolda
Trafik sigortasına zam yolda
Bakan Kacır açıkladı: TÜBİTAK bursları ikinci kez arttı
Bakan Kacır açıkladı: TÜBİTAK bursları ikinci kez arttı
Bakan Tekin: Öğretmenlerimiz tek başına bunu yapamaz
Bakan Tekin: Öğretmenlerimiz tek başına bunu yapamaz
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Diyarbakır'da depremzede kadınlara istihdam sağlamak için eğitim veriliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kadınlar, Bağlar ADEM ve Diyarbakır OSB tarafından hayata geçirilen "Depremzede kadınlara iş istihdamı" projesiyle meslek öğreniyor- Depremde ailesinden 6 kişiyi kaybeden Şirin Ata:- "Proje ekonomik ve psikolojik olarak bize çok destek olacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2023 11:30, Son Güncelleme : 29 Haziran 2023 11:51
Yazdır
Diyarbakır'da depremzede kadınlara istihdam sağlamak için eğitim veriliyor

- Diyarbakır'da depremzede kadınlara istihdam sağlamak amacıyla meslek öğretiliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'daki kadınlara psikolojik ve ekonomik destek sağlamak amacıyla Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce (OSB) "Depremzede kadınlara iş istihdamı" projesi başlatıldı.

Projenin ilk etabında merkez Bağlar ilçesinde bulunan 5 ADEM'e gelen depremzede kadınlara, tekstil başta olmak üzere deri işleme ve bilgisayarlı muhasebe gibi 3 ve 6 ay süren eğitim veriliyor.

Eğitim programının ardından depremzede kadınlar, talep etmeleri durumunda OSB'de bulunan fabrikalarda çalışacak, kendi gelirlerini elde ederek aile bütçesine katkı sunacak.

Proje kapsamında ilk etapta yaklaşık 200 kadın kurslarda eğitim almaya başladı.

- "Amacımız depremzede kadınlarımıza iş imkanı sağlamak"

ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından merkez Bağlar ilçesinde çok sayıda ağır ve orta hasarlı ev olduğunu, depremin ilk gününden beri bu evlerde yaşayan kadınların yanında olmak için sahada çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Projeyle amacımız depremzede kadınlarımıza iş imkanı sağlamak." diyen Çetin, şunları kaydetti:

"Depremzede kadınlarımız sadece OSB'de çalışmayacak. Mezun olanlar kendi iş yerlerini açabilecek. Usta öğretici belgesi aldıktan sonra kurumlarımızda hocalık da yapabilecek. Depremin kadınlar üzerindeki psikolojik etkilerini kaldırmak için burada uzmanlar tarafından psiko sosyal destek de sağlanıyor."

- "Çalışırsam çok mutlu olurum"

Merkezde eğitim gören ve depremde 6 yakınını kaybeden Şirin Ata da deprem nedeniyle çok ağır bir süreç geçirdiğini söyledi.

ADEM'lerin depremzede kadınlar için terapi gibi geldiğini dile getiren Ata, "Proje ekonomik ve psikolojik olarak bize çok destek olacak. İş imkanı olursa, çalışırsam çok mutlu olurum." diye konuştu.

Depremzede 2 çocuk annesi Filiz Akyüz ise depremde evinin ağır hasar aldığını, maddi ve manevi olarak zarar gördüklerini kaydetti.

Şu an kayınvalidesinin evinde kaldıklarını belirten Akyüz, proje sayesinde aldığı eğitimle toparlanmaya çalıştığını anlattı.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da bölgedeki iş insanları olarak depremin ilk anından şimdiye kadar hayatın her alanında depremzedelerin yanında olmaya çalıştıklarını aktardı.

Depremzede kadınların istihdamını önceleyen eğitim projesini çok önemsediklerini kaydeden Fidan, projeyle hem OSB'nin tekstil alanında kalifiye iş gücü ihtiyacını karşılayacaklarını hem de depremin yaralarını sarmaya yönelik katkı sunacaklarını bildirdi.

- "Bunu Diyarbakır ve çevre illere yaymak gerekiyor"

OSB'de tekstil fabrikası sahibi olan ve projeye destek sunan İhsan Çelik, iş insanları olarak depremzedelere destek sunmak istediklerini söyledi.

İş insanı İsmail Tanoğlu ise "Tekstil sektörü olarak en çok zorlandığımız kısım eğitimdi. Proje hem bize hem de bizden sonra gelecek tekstilcilere faydalı olacak. Çok güzel bir proje. Bunu Diyarbakır ve çevre illere yaymak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber