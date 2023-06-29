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Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'ta depremzede ailelere bayram ziyaretinde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kurban Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta depremzede aileleri ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2023 11:37, Son Güncelleme : 29 Haziran 2023 11:52
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Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'ta depremzede ailelere bayram ziyaretinde bulundu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'a gitti.

Bayram namazını Göksun ilçesindeki Meydan Çadır Camisi'nde kılan Özhaseki, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı ve sonrasında konteyner kente giderek incelemelerde bulundu.

Burada depremzedelerle bayramlaşan Özhaseki, kaza geçirerek bacağının birini kaybeden 81 yaşındaki Emine Öcal'ın elini öperek, bir süre kendisiyle sohbet etti.

Yaşanan depremde evini kaybettiğini ifade eden Öcal, tek isteğinin evinin yapılması olduğunu söyledi. Özhaseki ise evlerin inşasının devam ettiğini, bittiğinde gelip kendisini yeni evine yerleştireceklerini kaydetti.

Bakan Özhaseki, daha sonra Kırgız Çadır Kent Dayanışma Obası'nda yaşayan depremzedelere ziyarette bulunarak onlarla da bayramlaştı.

Depremde oğlu, gelini ve torunlarını kaybeden Fevzi Güleç ve eşinin yaşadığı çadırı ziyaret eden Özhaseki, ailenin bayram sofrasına konuk oldu. Özhaseki, yaraların hep birlikte sarılacağını belirterek, bu tür acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Bakan Özhaseki, deprem bölgesindeki illeri tek tek gezeceğini ifade ederek, bölgede bina yapımında 5 kattan fazlasına müsaade edilmeyeceğini ve yatay mimariden taviz verilmeyeceğini belirtti.

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