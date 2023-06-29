Diyarbakır'da boğulan gencin cesedine ulaşıldı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Dicle Nehri'ne giren 24 yaşındaki genç boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2023 19:48, Son Güncelleme : 29 Haziran 2023 19:55
Hantepe Mahallesi'nde serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren L.B. bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD ile jandarmanın arama kurtarma ekibinin çalışması sonucu gencin cesedi nehirden çıkarıldı.
Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.