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Kurban pazarlarında satılmayan hayvanları ESK alacak

Yetiştiricilerin, satılamayan hayvanları için, en yakın ESK kombina müdürlüklerine, hayvan kimlik belgeleri ve kurbanlık hayvan satış noktasında görevli resmi veteriner hekim sevk raporuyla başvurmaları yeterli olacak- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:- "Hayvansal üretimimize güç katan yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2023 13:07, Son Güncelleme : 29 Haziran 2023 13:20
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Kurban Bayramı nedeniyle pazarlara getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ESK, satılamayan hayvanların cari alım fiyatlarına ilave olarak nakliye, bakım ve besleme giderlerini de dikkate alarak, maliyetlerini telafi edici ilave prim ödemesi yapacak.

Yetiştiricilerin, satılamayan hayvanları için, en yakın ESK kombina müdürlüklerine, hayvan kimlik belgeleri ve kurbanlık hayvan satış noktasında görevli resmi veteriner hekim sevk raporuyla başvurmaları yeterli olacak.

Alım ve ödeme işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler ESK'nin internet sitesinden duyurulacak.

ESK'nin büyükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına erkek sığırda 180 lira, düve ve erkek mandada 170 lira, inek ve dişi mandada 160 lira olarak belirlendi.

Büyükbaş mevcut cari alım fiyatlarına ek prim ödemesi de kilogram et başına erkek sığır için 25 lira, düve ve erkek manda için 25 lira, inek ve dişi manda için 15 lira olarak uygulanacak.

Küçükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına ise kuzuda 175 lira, tokluda 160 lira, koyunda 140 lira, oğlakta 110 lira, çepiçte 95 lira ve keçide 95 lira oldu.

Küçükbaş mevcut cari alım fiyatlarına küçükbaş hayvan alımlarına ek olarak kilogram et başına 5 lira kurbanlık kesim ek primi de ödenecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıkların, talep etmeleri halinde ESK tarafından satın alınacağını belirterek, "Hayvansal üretimimize güç katan yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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