Tartıştığı babasını öldürüp annesini yaralayan şüpheli yakalandı

Ağır yaralanan Mehmet Z. müdahalelere rağmen kurtarılamazken, anne Y.Z'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanuni Mahallesi'ndeki evlerinde baba Mehmet Z. (50), anne Y.Z. (45) ve oğulları N.Y.Z. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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