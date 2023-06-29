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Ev sahibi kiracısını eve kilitledi! Balyoz kırıldı, çelik kapı kırılmadı

BURSA'da, ev sahibi olan kız kardeşinin üzerinlerine kapıyı kilitletiği Suriye uyruklu Hüsamettin Uzun, eşi ve 4 çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından 32 saat sonra kurtarıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Haziran 2023 14:30, Son Güncelleme : 29 Haziran 2023 13:58
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Ev sahibi kiracısını eve kilitledi! Balyoz kırıldı, çelik kapı kırılmadı

Olay, 27 Haziran'da saat 15.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Değirmen Cadde'sindeki 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Suriye uyruklu Melek (33) ve Hüsamettin Uzun (38) çiftinin, çocukları Mahmut (12), Muhammet (15), Fatma (8) ve Yusuf (6) ile birlikte yaşadıkları dairenin kapısı, iddiaya göre, Hüsamettin Uzun'un evin sahibi olan ve para meselesi nedeniyle tartıştıkları için evden çıkmalarını isteyen kız kardeşi tarafından kilitlendi. 32 saat boyunca evde mahsur kalan aile, yiyecekleri bitip, çocukları acıkınca kapıyı kırıp dışarıya çıkmak istedi. Aile kapıyı kıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BALYOZ KIRILDI, ÇELİK KAPI KRİKOYLA AÇILDI

İtfaiye ekiplerinin çelik kapıyı kırmak için kullandığı balyoz, çalışmalar sırasında kırıldı. Bunun üzerine kapı krikoyla açıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 6 kişilik aile kurtarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Evin kirasını peşin olarak ödemelerine rağmen, halasının kendilerini evden çıkarmak istediğini söyleyen Mahmut Uzun, ''Biz burada oturmak için halama 20 bin TL verdik. Sonra biz içeride oturduğumuz sırada kapıyı kilitlemiş. Bir şeyler almak için çıkacaktık, kapı kilitli olduğu için çıkamadık. Aradık aradık açmadı, gidin sokakta kalın diyor bize'' diye konuştu.

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