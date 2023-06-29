Vefat eden emekli Korgeneral Şanver son yolculuğuna uğurlandı
Törene, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2023 14:58, Son Güncelleme : 29 Haziran 2023 14:45
Hayatını kaybeden emekli Korgeneral ve DEVA Partisi kurucularından Mehmet Şanver toprağa verildi.
Mehmet Şanver (66) için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şanver'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konulup askeri tören birliği eşliğinde alandan götürüldü.
Törene, Şanver'in ailesinin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, askeri yetkililer ve silah arkadaşları katıldı.
Şanver'in cenazesi, törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.