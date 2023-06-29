Cevdet Yılmaz: Asrın afetine, asrın dayanışmasıyla karşılık vereceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkezi olan Kahramanmaraş'ta Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada konuşan Yılmaz, bayramların birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, dayanışmanın zirve yaptığı günler olduğunu belirterek tüm depremzedelerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Yılmaz, her ne kadar depremin hüznü, acısı yaşansa da bayramın bir nebze teselli olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretlerde bulunacağını, yerel yönetimler ve STK'lerle görüşeceğini aktaran Yılmaz, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde depremle ilgili çalışmaların başladığını ve bugüne kadar da yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu:

"İnşallah depremin yaralarını devlet ve millet olarak hep birlikte saracağız. Büyük bir afet yaşadık, asrın afeti diyoruz. Asrın afetine, asrın dayanışmasıyla karşılık vereceğiz. Başından beri bu anlayış içinde hareket ediyoruz. İlk müdahaleler sonrasında geçici barınma çalışmaları aşağı yukarı tamamlandı. İşte önce çadır kentler sonra konteyner alanları oluşturuldu. Şimdi gündemimizde kalıcı konutların barınma imkanlarının oluşturulup, vatandaşımıza teslim edilmesi var. Bu konularda geldiğimiz son durumu arkadaşlarımızla birazdan alacağımız brifingde ve saha ziyaretlerinde değerlendireceğiz. Ancak en az konutlar kadar önemli olan altyapının yenilenmesi, altyapıdaki sıkıntıların giderilmesi. Bir taraftan da sosyal ve ekonomik hayatın, ortamın normalleşmesi ve canlılığını kazanması. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bir taraftan kalıcı konutları inşa ederken diğer taraftan altyapıyı geliştirmeye ve ekonomik ortamı canlandırmaya dönük adımlar atmaya hep birlikte devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakan arkadaşlarımızın, kurumlarımızın katkısıyla bu çalışmaları yürüteceğiz. Bugüne kadar da devlet, millet el ele, çok önemli çalışmalar yapıldı. Ben emeği geçen herkese huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum. Uzaktan konuşmak kolay. Klavyelerin başına geçip cümleler yazmak da kolay ama bu tür durumlarda sahada olmak, vatandaşımızın en zor zamanında yanında olmak en değerli durum, tutum ve davranış. Bunu yapan tüm kesimleri tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremin ilk gününden itibaren çalışmaları yakından takip ettiğini ve bölgeye defalarca gelerek çalışmaları yerinde koordine ettiğini anımsatan Yılmaz, çalışmaların bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini aktardı.

Bir yıl içerisinde 300 binden fazla konutu inşa etme ve toplamda da 650 bin konutu inşa etme hedeflerinin olduğunu, diğer yıkılan yapıların da katılmasıyla bu rakamın 850 bine çıktığını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çok büyük bir faaliyet. Ama Allah'ın izniyle daha önceki depremlerde nasıl başardıysak, nasıl yaraları sardıysak bu depremin de yaralarını saracağız. Ben deprem yaşamış biri olarak bizzat ve bazı depremlerde geçmişte nöbetçi bakan olarak çalışmış bir kardeşiniz olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Depremin elbette moral bozucu bir tarafı var. İlk dönemlerde özellikle bu iş toparlanabilir mi? Bu şehir ne olacak şeklinde kaygılar oluşturuyor. Ama Van örneği en yakından bildiğim nöbetçi bakan olarak bildiğim örnek. Van'da nöbetçi bakanken böyle bir umutsuzluk hali vardı işte moral bozukluğu vardı. Tabii ki belli bir zamana ihtiyaç var, tabii ki bir süreç. Ama bu sürecin sonunda bu illerimiz bir taraftan depremin yaralarını sarmış olacaklar. Diğer taraftan gelecekte yaşanabilecek depremlere karşı da afetlere karşı da çok daha sağlam bir bünyeye kavuşmuş olacaklar. Gerek yüzyıllardır olmamış bir depremin yaşanması ve enerjinin boşalması gerekse bu deprem vesilesiyle neredeyse yapı stokunun tamamına yakınının sağlıklı hale getirilmesi, bu bölgelerimizi Türkiye'nin en güvenli bölgeleri arasına dahil edecek. Bundan benim en küçük bir kuşkum, endişem yok. Hep birlikte koordinasyon içinde bu çalışmaları yürüteceğiz."

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.