'Sakin kent'in nüfusu 100 bini geçti

Sabah erken saatlerde İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak gibi yakın illerden araçları ile Akyaka'ya gelen vatandaşlar, çeşitli aktiviteleri yapma imkanına sahip. Yüzmek ve güneşlemek isteyenler sahile, Kadın Azmağında tekne turu yapmak isteyenler küçük elektrikli tekneler ile tekne turuna çıkıyor. Akyaka'nın bir başka önemli aktivitesinin yapıldığı bölge ise Akçapınar sahilinde rüzgar sörfü.

İzmir, Aydın ve Denizli istikametinden gelen araç sürücülerinin giriş yaptığı Sakartepe rampasında karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Saat 16.00 itibari ile günlük 31 bin aracın giriş yaptığı Akyaka'da bu yoğunluğun yaz ayları boyunca devam etmesi bekleniyor.

Aykaya'ya Manisa'dan gelen bir sürücü, "Bir saattir Akyaka'ya inemedik. Hep İzmir'e gidiyorduk, Bu bayram değişiklik yapalım dedik ama İzmir'in gözünü seveyim" derken, bir başka sürücü, "Eskiden Akyaka böyle değildi, bir saattir Menteşe Kötekli'den buraya bir saatte geldik" dedi.