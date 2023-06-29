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Kızılırmak'ta kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Kırıkkale'de kaçan toplarını almak için girdikleri Kızılırmak'ta sulara gömülen 3 çocuğun cesedine ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2023 18:53, Son Güncelleme : 29 Haziran 2023 19:19
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Kızılırmak'ta kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Bahşılı ilçesinde Irak uyruklu H.S.H. (15), H.M.H. (16) ve O.M. (15) oynadıkları topun kaçtığı Kızılırmak'a girdi.

Topu almak isteyen çocukların bir süre sonra sulara gömülüp gözden kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, Kırıkkale Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Su altı arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu ulaşılan çocukların cesetleri, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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