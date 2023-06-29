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AK Parti İl Başkanını darbeden sanıkların taşkınlık çıkaran 6 yakını gözaltında

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbedip gasp teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan sanıkların 6 yakını, bayramlaşmada taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2023 19:11, Son Güncelleme : 29 Haziran 2023 19:21
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AK Parti İl Başkanını darbeden sanıkların taşkınlık çıkaran 6 yakını gözaltında

Günay'ı darbedip gasp teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan 5 kişinin yakınları, Kurban Bayramı dolayısıyla Çorum Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen bayramlaşmaya katılarak, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile görüşmek istedi.

Polis ekiplerince alana alınmayan sanık yakınları, taşkınlık çıkardı.

Bunun üzerine alandan uzaklaşmaları için uyarılan ancak dikkate almayan sanık yakınlarından 6'sı, polis barikatını aşarak alana girmeye çalışınca gözaltına alındı. 5'i kadın 6 kişinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, 29 Mart'ta otoparktaki aracına doğru giderken Valilik ek bina yanındaki alanda saldırıya uğramıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili tutuklu yargılanan sanıklar Z.O, F.Y. ve H.T. 22 Haziran'daki Çorum Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 5 yıl 6 ay, Ü.B. ve S.E. ise 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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