Kütahya Şehir Hastanesi Eylül'de açılıyor

Şehir Hastanesinin açılmasıyla Kütahya'nın birçok kazanımı olacağını belirten Başkan Önsay, "Şehir Hastanesinin inşaatının uzamış olması, bir takım tersliklerin hepimizi bir şekilde bugün Şehir Hastanesiyle ilgili zihnimizde bir takım olumsuzlukları oluşturmaya başlamış oluyor. Fakat şunun farkında olmamız lazım ki Şehir Hastanesi açıldığında hakikaten önemli ve kalitede sağlık hizmetine Kütahya olarak kavuşmuş olacağız. Bunu defalarca vurgulamaya çalıştım. Türkiye genelinde Şehir Hastanesi kazandırılan iller içerisinde Kütahya ilk 20'ye girmiş oluyor. Bu bizim açımızdan çok önemli bir şey. Keşke daha önce bitirilebilmiş ve hizmete alınmış olsaydı. Fakat nasip böyleymiş. Hakikaten 14 Mart Tıp Bayramı'nda bu yıl seçim öncesinde bu hastaneyi açmak için çok gayret ettik, çok mücadele ettik. Firma da hassasiyet gösterdi. Ama deprem birtakım hedeflere ulaşmada hepimizi pek çok alanda olduğu gibi Şehir Hastanesi hususunda da zora soktu. Fakat son 6 ay içerisinde vali ve milletvekillerimiz ile beraber Şehir Hastanesi için firma ve Sağlık Müdürlüğümüzle bir araya geldik. İnşallah Temmuz ayı itibarıyla hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından devir alınması, iş teslim alınması dönemi başlıyor. Bu 1 aylık dönem içerisinde 1 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar tamamlanması planlanıyor. İnşallah Ağustos ayı içerisinde de taşınmaları, oradaki birtakım ihtiyaçlarında tamamlanmasıyla Ağustos sonu Eylül başı itibarıyla hastanenin açılmasını bekliyoruz. Burada Kütahya AK Parti olarak hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kütahya'ya teşrif etmesi, bu teşrifinde de hastanenin açılışını onunla beraber yapmak. İnşallah bu sefer bir terslik olmaz, Kütahya bir şanssızlığa uğramaz ve kısa süre içerisinde Şehir Hastanesi hizmete alınmış olur. Tabii burada bazı hususlar var, az önce söylediğim gibi. Gerek Kütahya'nın genel anlamda Kütahya'nın böyle bir kazanımı hepimiz açısından önemli. Bir diğer hususta yani şu anda pek çoğumuz için belki artık değersiz hale gelen Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008 yılında yine Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete alınmış bir bina. Yani baktığımızda biz elimizdekileri bir şekilde değersizleşme hususunda Kütahya olarak büyük bir gayret içerisine giriyoruz. Bu psikolojiden bu şehrin çıkması gerekiyor. Yani şimdi bir Millet Bahçesi yapılıyor. İşte bunun yeriyle ilgili tartışmalar bir şekilde Millet Bahçesi hizmetini hepimizin zihninde bir kötü bir noktaya götürüyor. Hastanenin 2018 yılında başlayan inşaatının 5 yıl sürmüş olması hepimizin zihninde bir olumsuzluğa doğru götürüyor. Bu psikolojiden şehrimizi çıkarmamız lazım. Bunun için de yapılması gereken şey temelde bütün bu yatırımların Kütahya için önemini defalarca halkımızla paylaşmamız gerekiyor. Şehir Hastanesinin açılmasıyla bizim pek çok kazanımımız olacak. Poliklinik sayısı bağlamında, yoğun bakım yatağı bağlamında, yeni birtakım devreye alınacak, şu anda Kütahya'da verilmeyen tüp bebek, yanık ünitesi gibi hizmetlerin verilmeye başlamasıyla aslında çok şeyi hep beraber kazanmış oluyoruz. Bütün bunları gerek medyamızda, gerek sosyal medyada, gerekse kendi içimizdeki muhabbetlerimizde bir şekilde vurgulamamız lazım. İnşallah daha iyi şeylere hep beraber şehir olarak gerçekleştireceğiz. Şehir Hastanesi bir kere bence bunu çok vurgulamamız ve bunun farkında olmamız lazım. 21 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Kütahya'ya yapılmış en büyük yatırım 510 yatak kapasiteli Şehir Hastanesidir" diye konuştu.



Kütahya Şehir Hastanesinin son durumu, İHA tarafından havadan da görüntülendi.