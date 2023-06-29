Kütahya Şehir Hastanesi Eylül'de açılıyor
AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Şehir Hastanesinin eylül ayında hizmete sunulacağını ifade etti. Önsay, hastanenin 21 yıllık AK Parti iktidarının Kütahya'ya yaptığı en büyük yatırım olduğunu dile getirdi.
Şehir Hastanesinin açılmasıyla Kütahya'nın birçok kazanımı olacağını belirten
Başkan Önsay, "Şehir Hastanesinin inşaatının uzamış olması, bir takım tersliklerin
hepimizi bir şekilde bugün Şehir Hastanesiyle ilgili zihnimizde bir takım olumsuzlukları
oluşturmaya başlamış oluyor. Fakat şunun farkında olmamız lazım ki Şehir Hastanesi
açıldığında hakikaten önemli ve kalitede sağlık hizmetine Kütahya olarak kavuşmuş
olacağız. Bunu defalarca vurgulamaya çalıştım. Türkiye genelinde Şehir Hastanesi
kazandırılan iller içerisinde Kütahya ilk 20'ye girmiş oluyor. Bu bizim açımızdan
çok önemli bir şey. Keşke daha önce bitirilebilmiş ve hizmete alınmış olsaydı.
Fakat nasip böyleymiş. Hakikaten 14 Mart Tıp Bayramı'nda bu yıl seçim öncesinde
bu hastaneyi açmak için çok gayret ettik, çok mücadele ettik. Firma da hassasiyet
gösterdi. Ama deprem birtakım hedeflere ulaşmada hepimizi pek çok alanda olduğu
gibi Şehir Hastanesi hususunda da zora soktu. Fakat son 6 ay içerisinde vali
ve milletvekillerimiz ile beraber Şehir Hastanesi için firma ve Sağlık Müdürlüğümüzle
bir araya geldik. İnşallah Temmuz ayı itibarıyla hastanenin Sağlık Bakanlığı
tarafından devir alınması, iş teslim alınması dönemi başlıyor. Bu 1 aylık dönem
içerisinde 1 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar tamamlanması planlanıyor. İnşallah
Ağustos ayı içerisinde de taşınmaları, oradaki birtakım ihtiyaçlarında tamamlanmasıyla
Ağustos sonu Eylül başı itibarıyla hastanenin açılmasını bekliyoruz. Burada
Kütahya AK Parti olarak hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kütahya'ya teşrif
etmesi, bu teşrifinde de hastanenin açılışını onunla beraber yapmak. İnşallah
bu sefer bir terslik olmaz, Kütahya bir şanssızlığa uğramaz ve kısa süre içerisinde
Şehir Hastanesi hizmete alınmış olur. Tabii burada bazı hususlar var, az önce
söylediğim gibi. Gerek Kütahya'nın genel anlamda Kütahya'nın böyle bir kazanımı
hepimiz açısından önemli. Bir diğer hususta yani şu anda pek çoğumuz için belki
artık değersiz hale gelen Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008 yılında
yine Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete alınmış bir bina. Yani baktığımızda
biz elimizdekileri bir şekilde değersizleşme hususunda Kütahya olarak büyük
bir gayret içerisine giriyoruz. Bu psikolojiden bu şehrin çıkması gerekiyor.
Yani şimdi bir Millet Bahçesi yapılıyor. İşte bunun yeriyle ilgili tartışmalar
bir şekilde Millet Bahçesi hizmetini hepimizin zihninde bir kötü bir noktaya
götürüyor. Hastanenin 2018 yılında başlayan inşaatının 5 yıl sürmüş olması hepimizin
zihninde bir olumsuzluğa doğru götürüyor. Bu psikolojiden şehrimizi çıkarmamız
lazım. Bunun için de yapılması gereken şey temelde bütün bu yatırımların Kütahya
için önemini defalarca halkımızla paylaşmamız gerekiyor. Şehir Hastanesinin
açılmasıyla bizim pek çok kazanımımız olacak. Poliklinik sayısı bağlamında,
yoğun bakım yatağı bağlamında, yeni birtakım devreye alınacak, şu anda Kütahya'da
verilmeyen tüp bebek, yanık ünitesi gibi hizmetlerin verilmeye başlamasıyla
aslında çok şeyi hep beraber kazanmış oluyoruz. Bütün bunları gerek medyamızda,
gerek sosyal medyada, gerekse kendi içimizdeki muhabbetlerimizde bir şekilde
vurgulamamız lazım. İnşallah daha iyi şeylere hep beraber şehir olarak gerçekleştireceğiz.
Şehir Hastanesi bir kere bence bunu çok vurgulamamız ve bunun farkında olmamız
lazım. 21 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Kütahya'ya yapılmış en büyük yatırım
510 yatak kapasiteli Şehir Hastanesidir" diye konuştu.
Kütahya Şehir Hastanesinin son durumu, İHA tarafından havadan da görüntülendi.