Konya'da su kanalında 2 kişi boğuldu

İvriz Mahallesi'nde Omar Hacdavut (23), hidroelektrik santraline giden su kanalına düştü. Hacdavut'u kurtarmak için Hasan Hacdavut (22) ve Süleyman Hacdavut (20) da kanala girdi.

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