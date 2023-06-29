Konya'da su kanalında 2 kişi boğuldu
Konya'nın Halkapınar ilçesinde su kanalında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2023 21:46, Son Güncelleme : 29 Haziran 2023 21:46
İvriz Mahallesi'nde Omar Hacdavut (23), hidroelektrik santraline giden su kanalına düştü. Hacdavut'u kurtarmak için Hasan Hacdavut (22) ve Süleyman Hacdavut (20) da kanala girdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çabasıyla kurtarılan Hasan Hacdavut, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi dalgıçlarının çıkardığı Omar ve Süleyman Hacdavut'un cansız bedenleri, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.