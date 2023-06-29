Otomobil tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan otomobildeki bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2023 22:36, Son Güncelleme : 29 Haziran 2023 22:36
Yasin Çıngı yönetimindeki otomobil, Konya-Karapınar kara yolunun 17'inci kilometresindeki Hotamış Kavşağı'nda, M.Y. idaresindeki 42 DM 586 plaka tıra bağlı dorseye arkadan çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, Hüseyin Çıngı, Muhammet Emin Çıngı ve Nilüfer Çıngı yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diğer sürücü M.Y'nin gözaltına alındığı bildirildi.