Cevdet Yılmaz: Kahramanmaraş kalkınmanın merkez üssü olacak

Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Seçimlerde desteklerinden dolayı Kahramanmaraşlılara teşekkür eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyükşehirler arasında en fazla desteğin Kahramanmaraş'tan verildiğini hatırlattı.

Yılmaz, güven ve istikrar ortamının devam ettiği Türkiye'de 11 ilde 14 milyon insanın etkilendiği ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin yaralarının da "asrın dayanışması" desteğiyle hızlı bir şekilde sarılmaya devam ettiğini vurguladı.

Özellikle 2000 yılı öncesi yapıların depremde büyük tahribata neden olduğunu anımsatan Yılmaz, bölge illerindeki 130 bini aşkın TOKİ konutlarının ise dayanıklı ve dirençliliğiyle ön plana çıktığını söyledi.

Deprem bölgesi illerinde ihya ve inşa çalışmaları sürecinin işlediğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte kalıcı barınma hizmetlerinin sağlanması önemli. Malum 650 bin civarında konut söz konusu. İşte köy kırsal alandaki ahırlar, depolar vesaire onları da katarsanız 850 bin civarında müstakil birimin inşası söz konusu. Bu büyük bir çalışma. Bunu inşallah başaracağız belli bir süre içinde. İkinci başlığımız altyapı az önce başkanımız da bir kısmından bahsetti. Merkezi idarenin veya yerel yönetimlerin altyapılarında tahribatlar var veya ihtiyaçlar var ikinci büyük başlığımız bu. Altyapıya da inşallah önümüzdeki süreçlerde gerekli yatırımları yapacağız, gerçekleştireceğiz. Üçüncü başlığımız ise bölgenin ekonomisini canlandırma, ekonomik hayatını canlandırma, üretim altyapısını kuvvetlendirme, istihdamı, ihracatı depremden önceki seviyelerinin de üstüne çıkarmak. Bu da burada bulunan iş dünyamızı tabii yakından ilgilendiriyor. Kahramanmaraş özellikle önemli bir üretim merkezimiz, önemli bir ihracat merkezimiz. Dolayısıyla Kahramanmaraş ve diğer illerimizde sosyal ve ekonomik hayatın ayağa kaldırılması, normalleşmesi ve daha üretken bir ekonominin inşası da yine temel başlıklarımız arasında yer alacak."

- "Yeni konutlar inşa ediliyor"

Yılmaz, Kahramanmaraş'ta 43 noktada 20 bin 878 bin konteynerde depremzedelere hizmet verildiğini anlattı.

Kalıcı konutların yapımının da bir taraftan devam ettiğini aktaran Yılmaz, bir taraftan krizi yönetirken bir taraftan da gelecek yıllarda benzeri afetlerdeki olası riskleri yeni yapılarda azaltma gayretinde olduklarına dikkati çekti.

Deprem konutlarının 300 binini bir yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta 72 bin 157 konut ve 30 bin 319 köy evi inşa edilecek, çok ciddi bir rakam. 37 bin 470 konutun inşası başlamış durumda diğerleri de peyderpey başlayıp gerçekleştirilecek. Önümüzdeki ekim, kasım döneminde Allah izin verirse bunları hak sahiplerine teslim etmeye başlamayı hedefliyoruz. Ondan sonra da süreç devam edecek inşallah. Aynı şekilde köy evlerinin de teslimleri etaplar şeklinde devam edecek. Şehirlerimizin ihyasında her adımımızı o şehrin kültürüne, sanatına, tarihi dokusuna sosyal yapısına, demokrasisine göre atıyoruz. Ve nasıl son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde asırlık yatırımlar yaptıysak, 1 milyon 880 bin konutumuzu TOKİ'miz inşa edip 3,3 milyon konutumuzu vatandaşımıza teslim ettiysek aynı anlayışla 11 ilimizde de çalışıyoruz, çalışacağız. Afetin yaralarını hızla sardığımız gibi binalarımızı da hızla teslim edeceğiz. Burada şu noktanın da altını çizmek isterim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu aralar yeni bir çalışma yapıyor. Rezerv alanlarda inşa edilen konutlara, yapılara ilave olarak uygun zeminlerde doğru kriterlerle ve sıkı bir denetim altında yerinde konut inşa etmeye, bina inşa etmeye dönük yapılaşmaya dönük imkanların da araştırmasını yapıyorlar."

Yılmaz, depremzedelere yönelik hayvancılık, altyapı, sosyal ve ekonomik hayata dair devlet desteklerini etkin bir şekilde sürdürmeye devam ettiklerini dile getirdi.

- "Daha güzel ve dirençli şehirler kurmak durumundayız"

Deprem bölgesinde umutsuzluk ve karamsarlık iklimine müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bu iklimi değiştirmek için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, Van depreminde bölgede "Nöbetçi Bakan" olarak çalıştığını hatırlatarak, Van'da ilk başlardaki karamsarlık ve umutsuzluk ortamının kısa sürede aşılarak şehrin yeniden bir cazibe merkezine dönüştüğünü anlattı.

Depremzedelerin karamsar olmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Elbette ölenleri geri getirmek mümkün değil, acımız büyük. Ama geleceğe bakarak mutlaka daha güzel, daha dirençli şehirler kurmak durumundayız. Bunu yaptığımız zaman da bu bölgeler bir cazibe merkezine hem yüzyılların biriktirdiği enerjinin boşalması ondan kurtulmanız hem de bu kadar büyük bir yenilenmeyle bünyenizi güçlendirmeniz Kahramanmaraş'ı Türkiye'nin en güvenli illerinden biri haline getiriyor, hem yaşam açısından hem iş ortamı açısından. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde inşallah hem yaşam ortamı hem yatırım ortamı bakımından çok daha elverişli koşulların oluşacağını rahatlıkla ifade edebilirim. Ekonomik hayatın canlanması için de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bazı kolaylıklar getirmiştik OHAL kapsamında. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde de yine ekonominin canlandırılması noktasında üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda illerimizde çarşılar kurduk. Bu çarşılar sayesinde esnafımıza yine geçici de olsa işlerini yapma imkanı sunuyoruz."

Deprem bölgesinde tarımsal üretime daha fazla önem vereceklerini aktaran Yılmaz, "Kahramanmaraş depremin merkez üssü olarak hafızalarda kalmış olsa da yeniden ayağa kaldırmaya dönük çalışmalarımızla afet sonrası kalkınmanın merkez üssü olarak da yerini alacaktır inşallah. Kahramanlık unvanıyla şereflendirilmiş olan bu kadim şehir Türkiye yüzyılında bir kez daha kardeşlik ve dayanışma içinde yükselecektir. İhtiyacınız, derdiniz, talebiniz, bizim derdimiz tasamızdır. Her zaman sizlerle bir ve beraber olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz, kentteki temasları kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile depremde yakınlarını kaybeden iki aileyi ziyaret etti.