30 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Dulkadiroğlu ilçesindeki TOKİ Uygulama Alanı'nda incelemelerde bulunacak ve Onikişubat ilçesindeki bayramlaşma programına katılacak.

(Kahramanmaraş/10.00/11.30/13.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığı ile Tonya'da düzenlenecek bayramlaşma programlarına katılacak, İbrahim Usta'nın Arsin'deki kabrini ziyaret edecek, Vakfıkebir'de taziye ziyareti gerçekleştirecek.

(Trabzon/14.00-18.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda istişare ve değerlendirme toplantısına katılacak, Kılavuzlu Millet Bahçesi Çadırkent'i ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/16.30/18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

SPOR

1- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular, boks, kano, kickboks, badminton, atıcılık olmak üzere 5 branşta mücadele edecek.

(Krakow/Nowy Targ/Tarnow/Wroclaw)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Tayland'daki 3. hafta mücadelesindeki 3. maçında Brezilya ile karşılaşacak.

(Bangkok/16.30)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Spielberg/18.00)