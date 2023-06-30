Diyarbakır'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda seyreden B.P.'nin kullandığı 34 BGR 221 plakalı cip, sürücüsü öğrenilmeyen seyir halindeki 21 ABN 304 plakalı hafif araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ve 3 kişiye çarpan cip ile hafif ticari araç, daha sonra bir markete girdi.

Kazada, ismi öğrenilmeyen bir yaya hayatını kaybetti.

2'si yaya, cip sürücüsü ve hafif ticari araçta bulunan 3 kişi ile birlikte toplam 6 kişi de yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan her iki araç incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.