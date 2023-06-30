CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dayısı hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz vefat etti. Gündüz'ün ölüm haberini CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, sosyal medya hesabından duyurdu.

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Deniz Demir paylaşımında, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz vefat etmiştir. Hüseyin Bey'e Allah'tan rahmet, başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.