Meclis'in ilk işi emekli, memur maaşı ve kira
AK Parti'nin 28'inci dönemdeki ilk torba teklifinde en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması ile emekli maaşlarına seyyanen zam, ya da kademeli artış yapılarak, refah payı eklenmesi yer alıyor. Refah payıyla emekliye yapılacak zammın yüzde 30-35'i bulması bekleniyor. Torbada kira artışına yüzde 25'lik sınırın bir yıl daha uzatılması da olacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 09:12, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 08:14
AK Parti'nin, seçim öncesindeki vaatleri arasında bulunan, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması ve emekli maaşlarının artırılmasıyla ilgili başlıklar için ilk adım önümüzdeki hafta atılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda, AK Parti grup yöneticilerinin de katıldığı torba teklif çalışmaları tamamlandı. Teklif önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak.
REFAH PAYI GÜNDEMDE
Pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranından sonra, yeni emekli maaşları da belirlenecek. Enflasyon farkına asgari ücrette olduğu gibi bir refah payı eklenecek. Emekli maaşlarına ya seyyanen zam ya da kademeli bir artış yapılarak, refah payı eklenmesi öngörül ...