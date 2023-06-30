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Fransa'daki olaylarda 1000 kişi gözaltına alındı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede çıkan olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 21:41, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 23:06
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede Nael M. isimli genç sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından çıkan olaylarda, 1000 kişinin gözaltına alındığını ve bunların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.

Fransız kanal TF1 kanalının konuğu olan Darmanin, 4. bir "şiddet gecesi" yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Darmanin, polis kurşunuyla ölen genç için patlak veren olaylara dair bu gece ülke genelinde 45 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini söyledi.

Daha fazla özel polis ve jandarma timleri görevlendirdiklerini aktaran Darmanin, sahada zırhlı araç ve helikopterlerin de olacağını kaydetti.

Gerald Darmanin, Nael M. isimli gencin ölümünün yarattığı üzüntünün meşru olduğuna, ancak bu üzüntünün "kargaşayı" haklı çıkarmadığına işaret etti.

İçişleri Bakanı Darmanin, ülkede çıkan olaylarda 1000 kişinin gözaltına alındığını ve bunların ortalama yaşının 17 olduğunu açıkladı.

Darmanin, gözaltına alınan arasında 13 yaşındaki çocukların da olduğunu aktardı.

Dün çıkan olaylarda 917 kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Darmanin, Marsilya'da 2 kişinin, polis oldukları anlaşıldıktan sonra darbedildiğini dile getirdi.

Bakan Darmanin, düzenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak, polislere silahsızlanmaları yönünde talimat vermediğini söyledi.

Gazetecinin, "Muhalefet, olağanüstü hal (OHAL) ilan etmenizi istedi, bu seçeneği neden seçmediniz?" sorusu üzerine Darmanin, Fransa'nın son 50 yılda 4 kez OHAL ilan ettiğini anımsattı.

Darmanin, "OHAL ilan etmemiş olmanız, elinizde imkanların olmadığı anlamına gelmez. Bu gece elimizde olağanüstü imkanlar var." diye konuştu.

Hiçbir ihtimali göz ardı etmediklerini dile getiren Darmanin, "Cumhurbaşkanının (Emmanuel Macron) ne karar vereceğini bu geceden sonra göreceğiz." dedi.

Gerald Darmanin, şiddet eylemleri yapmak için sosyal medyayı kullanan herkes hakkında dava açacaklarını vurguladı.

İki polis sendikasının, ülkedeki olayları "savaş" olarak nitelemesine ilişkin Darmanin, "Ben polemik yapmak için burada değilim. Bunlar benim ifadelerim değil." açıklamasında bulundu.

Polis sendikaları UNSA Police ve Alliance Police, ülkedeki olaylarla ilgili yaptıkları ortak açıklamada, "Bu vahşi kalabalık karşısında artık sükuneti aramak yeterli değil, (sükunet) empoze edilmelidir." görüşünü paylaştı.

Açıklamada ayrıca, "Bugün polis memurları savaşta olduğumuz için çatışmada." ifadesine yer verildi.

- Olay

Polis, 27 Haziran'da, Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

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