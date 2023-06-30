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Fahiş aidat ücretlerine bakanlık el koydu

Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrasında site ve apartman aidatlarına fahiş zam yapan yöneticiler şimdi yandı. Ev kirasını geçen aidat ücretlerine bakanlık el atıyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 10:48, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 10:27
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Fahiş aidat ücretlerine bakanlık el koydu

Asgari ücret 2023 yılının ikinci ayında yüzde 34 zamla 11.402 TL'ye yükseldi. Asgari ücretteki artışı fırsat bilen, hemen zam yapmaya başladı. En çok şikayet edilen konuların başında ise site ve apartman aidatları geliyor. Asgari ücret sonrasında site ve aidat ücretlerine yüzde 34 ila yüzde 40 arasında ara zam kararı alındı. Yapılan haksızlığa bakanlık el attı.

SİTE AİDATLARI KİRA FİYATLARINI GEÇTİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, maaşların artması ile birlikte site yönetimleri hemen aidatlara "ara zam" kararı aldı. Yasal olarak kiralar ve aidatlar yıllık olarak belirlense de birçok yönetim bu karara uymadı ve zamlı aidatlara geçiş yaptı. Bazı site yöneticilerinin ise asgari ücrete yapılan zammın çok üstüne çıkarak aidatları yüzde 70'e varan oranlarda artırdı. Bazı lüks sitelerde kira ile aidatlar neredeyse eşit hale geldi. Son dönemde kar amacı güden şirketler gibi yönetilmeye başlanan siteler rant kapısı olmaya başladı.

ASGARİ ÜCRETİ FIRSAT BİLEN YANDI

Peş peşe gelen ihbarlar ve şikayetler sonrası bakanlık harekete geçti. Site aidatlarına ilişkin hazırlanan proje kapsamında, bütün site yönetimlerinin profesyonel şirketler tarafından yönetilmesi gündemde. Buna ek olarak apartman yöneticileri sınavlara tabi tutulacak. Aidatlara enflasyon dışında zam yapılamayacak.

İki yıldan fazla yöneticilik yapılamayacak. Mevcut yönetimlere sertifika zorunluluğu getirilecek. Ayrıca bakanlık yaptığı duyuruda asgari ücretten sonra aidatlara zam yapan yöneticilerin kendilerine şikayet edilmesini istedi.

Enflasyon oranlarının üzerinde zam yapan yöneticilere dava da açılabilecek, görevden alınabilecek.

Öte yandan kat malikinin harcamalara itiraz etme hakkı da bulunuyor. Bunun için harcamaları inceleyip itirazlarını genel kurul divan toplantısında tutanağa işlenmesi gerekiyor.

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