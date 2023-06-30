Erzincan'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki E.A. ile L.A. hayatını kaybetti, sürücü ile G.A. ve N.A. yaralandı.

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