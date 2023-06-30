Emeklilerin taban aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi

- Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, son 21 yılda en düşük işçi emeklisi aylığının 29 kat, asgari ücretin ise yaklaşık 62 kat arttığını belirterek, taban aylıkların asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi.

Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 34 artışla net 11 bin 402 lira olarak uygulanacağını anımsattı.

2002'nin Aralık ayında 184 lira olan asgari ücretin aradan geçen 21 yılda yaklaşık 62 kat arttığını dile getiren Ergün, "Aynı tarihte 257 lira olan en düşük işçi emeklisinin aylığı sadece 29 kat artırıldı. 2002'de asgari ücret, en düşük işçi emeklisi aylığının yüzde 71,5'ine denk gelirken, bugün en düşük işçi emeklisi aylığı, asgari ücretin oldukça altında. Bu rakamlar, emekli aylıklarının zaman içinde nereden nereye geldiğini net bir şekilde gösteriyor." dedi.

- "Emekli aylıkları asgari ücret karşısında eridi"

Ergün, en düşük emekli aylığının Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle 7 bin 500 lira olarak uygulandığını anımsatarak, bu rakamın yeni asgari ücret rakamının 3 bin 902 lira altında kaldığına dikkati çekti.

En düşük aylıkta yapılan artışların, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyamadığını söyleyen Ergün, şunları kaydetti:

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış, 2008'den sonra azalmaya başladı ve aylıklar giderek asgari ücretin altına düştü. Bütün iyileştirmelere rağmen en düşük emekli aylığı, asgari ücret karşısında eriyip gitti. Bugün milyonlarca emekli, en düşük aylık olan 7 bin 500 lirayla bir ay boyunca geçinmek zorunda kalıyor. Yapılması gereken bu adaletsizliğin bir an evvel ortadan kaldırılması. Yıllar içinde büyük haksızlıklara yol açan aylık bağlama sisteminin düzenlenip, emeklilerin taban aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istiyoruz."