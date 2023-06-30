Bakan Uraloğlu açıkladı: Boğazlardan zamlı geçiş başlıyor

1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar Boğazlardan geçen uluslararası gemilerden net ton başına 0,80 dolar alınıyordu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4,08 dolara çıkarıldı. Yeniden güncelleme yapılarak 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere boğaz geçiş ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan net ton başı birimi artık 4,42 dolara yükseltildi.

10 bin net tonajlı bir gemi üzerinden örnek vermek gerekirse; 7 Ekim 2022 yılından önce fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemlerinden bir gemiden toplam 3 bin 240 dolar ücret alınıyordu. Bu ücret ilk fiyat düzenlemesi yapılan 2022 Ekim ayında 16 bin 393 dolara yükseltildi. 1 Temmuz'da geçilecek yeni tarife ile ise 10 bin ton net tonajlı bir gemi 17 bin 760 dolar ödemek zorunda kalacak. Bu sayede ülkeye döviz girişi arttırılacak.

HER YIL FİYATLAR GÜNCELLENECEK

Montrö Sözleşmesine göre; Türk Boğaz'larından uğraksız geçecek gemilerden sağlık denetimi hizmeti, fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alınıyor. Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı (NRT) temel alınırken, birim olarak da "Altın Frank" esas alınıyor. Geçen yıla kadar bu fiyatlar sabit kaldı. Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği artık boğaz geçiş ücretleri, yeniden bir Cumhurbaşkanlığı kararına ihtiyaç duyulmaksızın her yıl 1 Temmuz'da yeniden hesaplanıp otomatik olarak güncellenmiş olacak.

