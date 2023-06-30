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Ticaret Bakanlığı bu yıl hizmet ihracatında 120 milyar doları aşmayı hedefliyor

Ticaret Bakanlığı, ilk 4 ayda 25,8 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirildiğini, yıl toplamında 120 milyar doların aşılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 11:49, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 11:13
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Ticaret Bakanlığı bu yıl hizmet ihracatında 120 milyar doları aşmayı hedefliyor

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına lokomotif olmak amacıyla ihracatın başta turizm, hava, kara, deniz ve demir yolu taşımacılığı, sağlık turizmi, yabancı öğrenci girişi, bilişim ve yazılım, dizi film ihracatı gibi bütün kalemleri ayrı ayrı geliştirme ve destekleme konusunda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu konuda Türkiye'nin hizmet ihracatında son 20 yılda 6 kattan fazla artış gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, "2002'de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 47 artış göstererek 90,5 milyar dolarlık bir rekora imza atmıştır. Böylece 50 milyar dolarlık hizmetler dengemiz, cari açığı kapatma noktasında önemli bir konumda yer almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin uluslararası alanda hizmet ihracatındaki başarısının kendini gösterdiği ve dünya genelinde yüzde 1,3'lük payla 23. sıraya yükseldiği bildirildi.

Geçen yıl hizmet ihracatında elde edilen artışla Türkiye'nin, İspanya'dan sonra dünyadaki ilk 30 ihracatçı ülke içinde en yüksek artış oranına sahip ülke konumuna geldiği vurgulanan açıklamada, hizmet ihracatının bu yılın ilk 4 ayında yüzde 22,6'lık artışla 25,8 milyar dolar olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında 120 milyar doları aşma hedefi planlanmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak 2023 başından itibaren hizmet sektörlerine aktarılan kaynak 774 milyon 730 bin 132 lira olup 2023 yılı için ayrılan bütçe toplamı ise 2,5 milyar liradır. Ticaret Bakanlığı olarak katma değeri yüksek, fikri mülkiyet yoğun, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin ana eksene oturduğu günümüzde TCMB Ödemeler Dengesine net fazla kazandıran alt sektörlerimize ve kalemlerimize yatırımlarımızı, desteklerimizi artırarak hedeflerimize emin adımlarla ilerlemek için çalışmalarımız devam etmektedir."

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