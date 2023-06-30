Konya Valiliğinden vatandaşlara 'dere, göl ve su kanalında yüzmeyin' uyarısı
Konya Valiliği, vatandaşları, dere, göl ve su kanalı gibi alanlarda yüzmemeleri yönünde uyardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 12:22, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 12:00
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yüzmek maksadıyla baraj, kanal, gölet gibi güvensiz alanlara girmenin büyük tehlike oluşturduğuna işaret edildi.
Bu alanların can kayıplarına sebep olabileceği belirtilen açıklamada, "Lütfen dere, göl ve su kanalı gibi güvensiz alanlarda yüzmeyelim, uyarı levhalarını dikkate alalım." ifadesi kullanıldı.