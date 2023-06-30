LGS sınavında tam puan alan öğrencinin eğitim masrafları Belediyeden

Bakan Uraloğlu açıkladı: Boğazlardan zamlı geçiş başlıyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Boğazlardan zamlı geçiş başlıyor
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler
Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler
Kendine ait taşınmazı eşine sormadan satanlara Yargıtay'dan kötü haber
Kendine ait taşınmazı eşine sormadan satanlara Yargıtay'dan kötü haber
Hacettepe'nin deprem raporu: El ile ufalanabilecek beton
Hacettepe'nin deprem raporu: El ile ufalanabilecek beton
Cevdet Yılmaz: Önceliğimiz ekonomide istikrarlı bir yapı oluşturmak
Cevdet Yılmaz: Önceliğimiz ekonomide istikrarlı bir yapı oluşturmak
Memur zammı önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülecek
Memur zammı önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülecek
Tarihin en kapsamlı borç yapılandırması sona eriyor
Tarihin en kapsamlı borç yapılandırması sona eriyor
Emeklilerin taban aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi
Emeklilerin taban aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi
Dolar/TL, 26,07 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 26,07 seviyesinden işlem görüyor
Fahiş aidat ücretlerine bakanlık el koydu
Fahiş aidat ücretlerine bakanlık el koydu
Altının gram fiyatı 1.597 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.597 lira seviyesinden işlem görüyor
Meclis'in ilk işi emekli, memur maaşı ve kira
Meclis'in ilk işi emekli, memur maaşı ve kira
Konteyner kentte son etap
Konteyner kentte son etap
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması İslam alemini ayağa kaldırdı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması İslam alemini ayağa kaldırdı
'Sakin kent'in nüfusu 100 bini geçti
'Sakin kent'in nüfusu 100 bini geçti
Kayıp ekonomist 13 gündür aranıyor: Yırtıcı kuşlar takibe alındı
Kayıp ekonomist 13 gündür aranıyor: Yırtıcı kuşlar takibe alındı
Eşinin Maserati marka aracıyla kavgaya karışan polis açığa alındı
Eşinin Maserati marka aracıyla kavgaya karışan polis açığa alındı
Memur maaş zam teklifi Meclis'e geliyor
Memur maaş zam teklifi Meclis'e geliyor
Bakan Bolat: Vatandaşımızın refah düzeyini korumaya çalışıyoruz
Bakan Bolat: Vatandaşımızın refah düzeyini korumaya çalışıyoruz
Bakan Tekin'den 'LGS'de 562 birinci' tartışmasına ilk açıklama
Bakan Tekin'den 'LGS'de 562 birinci' tartışmasına ilk açıklama
Ev sahibi kiracısını eve kilitledi! Balyoz kırıldı, çelik kapı kırılmadı
Ev sahibi kiracısını eve kilitledi! Balyoz kırıldı, çelik kapı kırılmadı
Memur ve emekli aylıkları hakkında kulislerde konuşulan formüller
Memur ve emekli aylıkları hakkında kulislerde konuşulan formüller
Kurban pazarlarında satılmayan hayvanları ESK alacak
Kurban pazarlarında satılmayan hayvanları ESK alacak
Dolar'ın 26 TL üzerinde seyri devam ediyor
Dolar'ın 26 TL üzerinde seyri devam ediyor
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Meclis'in iki önemli gündemi: Anayasa ve İçtüzük!
Meclis'in iki önemli gündemi: Anayasa ve İçtüzük!
Yusuf Tekin: Okullarda LGBT propagandasına izin vermeyiz
Yusuf Tekin: Okullarda LGBT propagandasına izin vermeyiz
'Metaverse' arsaları ciddi değer kaybı yaşadı
'Metaverse' arsaları ciddi değer kaybı yaşadı
Kanada davet usulü ile sağlık çalışanı alacak
Kanada davet usulü ile sağlık çalışanı alacak
Ana sayfaHaberler Eğitim

LGS sınavında tam puan alan öğrencinin eğitim masrafları Belediyeden

Tokat'ın Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan Hacı Hasan Ocak'ın lise öğrenimi masraflarını belediye olarak karşılayacaklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 21:25, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 21:25
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Erbaa'da apartman görevlisi olarak çalışan Fahri ve Hilal Ocak çiftinin üç çocuğundan biri olan Gaziosmanpaşa Ortaokulu öğrencisi Hacı Hasan Ocak, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Erbaa Belediye Başkanı Karagöl, Hacı Hasan ve ailesini evlerinde ziyaret ederek başarılı öğrenciye cep telefonu hediye etti.

Karagöl, Hacı Hasan Ocak'ın başarısından dolayı mutlu olduklarını dile getirerek "Tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonraki eğitim süreciyle alakalı yanında olacağız. Ne eksiği varsa, nasıl talebi oluşursa ona destek çıkacağız. İnşallah eğitim masraflarıyla alakalı onun yanında olduğumuzu ifade ettik. Kendisi de kabul ederse lise masraflarını eğitim süreci boyunca bizler sağlamak istiyoruz. Kendisine Erbaa adına teşekkür ediyorum." dedi.

Hacı Hasan Ocak da yıl boyunca kitap okuyarak, soru çözerek sınava hazırlandığını, başarının disiplinli çalışmaktan geçtiğini kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber