Memur zammı önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülecek

Memur zammı için geri sayım başladı. Meclis bayramın ardından zam teklifini gündemine alacak. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için de görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak.

Belirlenen zam oranına 6 aylık enflasyon farkı da ilave edilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları teklife son şeklini verecek.

Memur emeklileri için de formül masada

Memurlara yapılacak zam doğrudan memur emeklilerine de yansıtılacak.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetini önlemeye yönelik bir düzenleme de bu teklifte yer alacak.

Meclis gündemine geliyor

Teklifin Meclis'e sunulmasının ardından süreç komisyon görüşmeleri ile başlayacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak görüşmeler ve oylamanın ardından kabul edilerek kısa zamanda Genel Kurula gelmesi bekleniyor.

Teklif metninin Meclis tatile girmeden yasalaştırılarak hayata geçmesi hedefleniyor.