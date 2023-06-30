Adana'da boşanma aşamasındaki eşinin silahla yaraladığı kadın hastanede öldü

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki evinde boşanma aşamasındaki eşi Erhan Arslan (25) tarafından tabancayla vurulan Nuriye Arslan (30), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

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