Sivas'ta devrilen otomobildeki bebek öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan B.D. (22) ve 3 aylık bebek A.H.D. yaralandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net