Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynarken çektiği görüntüleri paylaştı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynarken çektiği görüntüleri paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 14:40, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 14:41
Varank'ın sosyal medya hesabından, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur." ifadesiyle paylaştığı görüntülerde, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basketbol sahasında çalışma arkadaşları ve milletvekilleriyle basketbol oynadığı anlar yer alıyor.