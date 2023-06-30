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İstanbul'da kılıç kullanarak kavga eden yabancılar sınır dışı edildi

İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de bir kavga sırasında kılıç taşıdıkları anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlanan yabancı uyrukluların sınır dışı edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 14:42, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 14:44
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İstanbul'da kılıç kullanarak kavga eden yabancılar sınır dışı edildi

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Ellerinde kılıçlarla kavga eden yabancılar tespit edilerek sınır dışı edilmiştir. İstanbul büyük bir metropol ve zaman zaman bu tür istenmeyen olaylar olsa da suç işleyenlere karşı kararlı mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'de geçen gün yabancı iki grup arasında çıkan kavgada, kılıç kullanılmıştı.

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