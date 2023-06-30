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Macron'dan ailelere çağrı: Gençleri evde tutun

Macron, çocukları şiddetten uzak tutmanın devletin değil, ebeveynlerin sorumluluğu olduğunu söyleyerek ebeveynlerden gençleri evde tutmalarını istedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 17:13, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 17:15
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Macron'dan ailelere çağrı: Gençleri evde tutun

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirterek daha fazla polisin görevlendirileceğini duyurdu. Sosyal medyanın şiddeti körüklediğini vurgulayan Macron, hassas içeriklerin kaldırılmasını isterken, ebeveynlere de "gençleri evde tutun" çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, polisin Afrika kökenli bir genci öldürmesinin ardından başlayarak ülke geneline yayılan şiddet olayları nedeniyle kabineyle yaptığı kriz toplantısının ardından kamera karşısına geçti. Macron, gencin ölümünün araçsallaştırıldığını belirterek kabul edilemez bir şekilde istismar edildiğini vurguladı. "Hiçbir şey şiddeti meşrulaştıramaz" diyen Macron, şiddet olaylarını kınayarak mevcut durumun "kabul edilemez ve gerekçesiz" olduğunu ifade etti. Macron, şiddet olaylarını durdurmak için alınan önlemleri sıralayarak, "Sokaklara daha fazla polis konuşlandırılacak" dedi.

Dün gece gözaltına alınanların 3'te birinin genç, bazılarının ise "çok genç" olduğunu aktaran Macron, çocukları şiddetten uzak tutmanın devletin değil, ebeveynlerin sorumluluğu olduğunu söyleyerek ebeveynlerden gençleri evde tutmalarını istedi. Macron, "Sosyal medya gösterilerin örgütlenmesini kolaylaştırarak şiddetin körüklenmesinde rol oynadı. Hassas içeriklerin kaldırılması yönünde taleplerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"Bazı gençlerin sokakta kendilerini zehirleyen video oyunlarını oynadığı hissine kapılıyoruz" diyen Macron, sosyal medya platformlarının yetkilileriyle temas halinde olduğunu vurguladı. Macron ayrıca sosyal medyadan şiddet çağrısı yapanların kimliklerinin tespit edilmesi için harekete geçeceklerini belirtti.

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