Kırıkkale'de Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun cenazeleri defnedildi

Bahşılı ilçesinde dün Irak uyruklu H.S.H, H.M.H. ve O.M. oynadıkları topun kaçtığı Kızılırmak'a girmiş, bir süre sonra sulara gömülüp gözden kaybolan çocukların cesetlerine ulaşılmıştı.

Kırıkkale Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan Irak uyruklu H.S.H. (15), H.M.H. (16) ve O.M. (15) için Şehit Cengiz Topel Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net