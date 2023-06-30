4 yıllık üniversiteyi 2,5 yılda bitirdi, 56 yaşında kep fırlattı

Oğluyla birlikte üniversite sınavına hazırlanan ve 2020 yılında Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünü kazanan Hüseyin Yavuz Kaba, 4 yıllık eğitimini bölüm 8'incisi olarak 2,5 yılda tamamladı.

Kep ve cübbe giyerek kortej yürüyüşüne katılan Kaba, en mutlu gününü eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yaşadığını belirterek hayatının en mutlu günlerinden birisini yaşadığını ifade etti.

'Okumanın yaşı yok'

18 yaşında memuriyete başladığını belirten Hüseyin Yavuz Kaba; "Zorunlu hizmetimi Şanlıurfa'da tamamladıktan sonra memleketime geri döndüm. 1994 yılında Açık öğretimden Meslek Yüksek Okulunda Veteriner Sağlık Teknikeri bölümü bitirdim. Daha sonra evlendim, 1 kızım ve 1 oğlum oldu.

Çocuklarımın en iyi eğitimi almaları için uğraştım. Kızım hemşire, oğlum gastronom. Oğlum ile aynı dönemde üniversiteyi kazandık. Ben Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümüne 2020 yılında girdim 2023 yılının Şubat ayında 2,5 senede eğitimimi tamamladım.

Çocuklarım ile bu mutlu anı kutlamak için Aydın'a kep atma törenine giderek, sınıf arkadaşlarımız ve dostlarımızla güzel bir gün geçirdik.

Herkese tavsiye ederim, okumanın yaşı yoktur. Hayat devam ettiği müddetçe okumanın da yaşamanın da yaşı olmaz" dedi.