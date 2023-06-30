Güvercinini yakalamak için çıktığı rezidansın çatısından düştü
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kaçan güvercinini yakalamak için çıktığı 22 katlı rezidansın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 15:54, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 15:59
M.T'nin (47) güvercini evinin bahçesinden Hunat Mahallesi'ndeki 22 katlı bir rezidansın çatısına kaçtı.
Güvercinini yakalamak için binanın çatısına çıkan M.T, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince M.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı