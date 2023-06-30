Şanlıurfa'da piknik faciası: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Suriye sınırında yer alan Çiçekalan kırsal Mahallesinde yaşandı. Gaziantep'e bayram ziyareti için gelen şahıslar piknik yapmak için Fırat Nehri kıyısına gitti. Nehirde yüzenlerden 5 kişi iddiaya göre akıntının aniden şiddetlenmesi nedeniyle suya kapıldı. Çevredekiler tarafından sudan çıkartılan şahıslar, Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan şahıslardan Baran Yavuz (16) ile Müslüm Yavuz (43) kurtarılamayarak hayatını kaybederken Osman Y. (40), İbrahim Halil Y.(16) ve Osman Y.'nin (44) ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.