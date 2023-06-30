3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralı sürücü Veli Doğru ile eşi Derya ve oğlu Umut Arif ise sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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