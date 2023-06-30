1 kişinin öldüğü kazayla ilgili alkollü motosiklet sürücüsü tutuklandı

Dün gece, saat 02.00 sularında Tepebaşı ilçesi, Uluönder Mahallesi, İsmet İnönü 2 Bulvarı'nda meydana gelen kazada Gökhan D. (30) yönetimindeki 26 ZH 158 plakalı motosiklet ile sollama yaptığı esnada arkadaşı Ruşen C. (30) idaresindeki 35 VAJ 77 plakalı motosiklete çarptı. Kazada 26 ZH 158 plakalı motosiklet, yaklaşık 50 metre sürüklenirken Gökhan D.'nin arkasında yolcu konumundaki Ezgi Nehir Uçarlı (18), olay yerinde hayatını kaybetti.

1.65 promil alkollü olduğu tespit edilen Gökhan D., Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alındı. Gökhan D., ifadesinde Ezgi Nehir Uçarlı ile dün akşam tanıştıklarını ve eve bırakmak için kaskı ile koruyucu ekipmanını verdiğini belirtti. İşlemlerinin ardından Gökhan D., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince görülen mahkemede Gökhan D., "taksirle ölüme neden olmak2 suçundan cezaevine gönderildi.

Gökhan D., Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından gazetecilerin 'Ezgi Nehir Uçarlı'yı tanıyor musun?' sorusunu yanıtsız bıraktı.