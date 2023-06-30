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Canını kurtaran sağlıkçılara saldırdı

Nevşehir'de trafik kazası geçiren şahıs, kaldırıldığı hastanede yakınları ile birlikte sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanlarına şiddet anları güvenlik kameralarınca kaydedilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 22:32, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 23:14
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Canını kurtaran sağlıkçılara saldırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. Nevşehir'de trafik kazası geçiren Murat C., yaralı olarak 112 ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Acil servise gelen Murat C'nin yakınları Mehmet C. ve Emre C.; cerrahi müdahale odasına girmek istedi. Hastane çalışanları içeride bayan hasta olduğu için Mehmet C. ve Emre C.'ye dışarıda beklemelerini söyledi. Bunun üzerine sağlık çalışanları ile başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Hasta yakınları müdahale odasına girerek sağlık çalışanlarına saldırmaya başladı. Olaya önce hastane çalışanları ve hastane güvenlik görevlileri müdahale etti. Daha sonra Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sedyeden indi sağlık çalışanlarına saldırdı

Hastane koridorlarında yaşanan arbede hastane dışına da taşındı. Hastaneye kaldırılan yaralı Murat C., sedyeden inerek sağlık çalışanlarına saldırdı. Olayda hasta yakını Mehmet C. ve Emre C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı Murat C. de tedavisinin yapılması için özel hastaneye sevk edildi. Hastane çalışanlarına saldıran 2 kişi, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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