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Erdoğan'ın bayramda yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinde de yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, bayram tatili süresince çok sayıda liderle telefonla görüşerek bayramlarını kutladı, bölgesel ve küresel meselelerde görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 22:50, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 23:00
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Erdoğan'ın bayramda yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin başladığı 24 Haziran'dan bu yana liderlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'da yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede, İsveç'in NATO üyeliğinin yanı sıra F-35 bağlamında yaşanan haksızlıklar da ele alındı.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel'in Kurban Bayramı'nı kutladı.

İslam ülkelerine bayram kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonla görüşerek bayramlarını kutladı.

Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Scholz ile İsveç'in NATO üyeliği konuşuldu

Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde; Rusya'da yaşanan son gelişmeler değerlendirildi, İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesinde; Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını, gelecek dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Miçotakis'i tebrik etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonla görüşen Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan dolayı Miçotakis'i tebrik etti.

Erdoğan, Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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