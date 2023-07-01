125 yıllık markayı değiştirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adını 2. Abdülhamid'den alan belediye iştiraki 'Hamidiye Su' markasını 'HMD' olarak değiştirdi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adını 2. Abdülhamid'den alan belediye iştiraki 'Hamidiye Su' markasını 'HMD' olarak değiştirdi. Üzerinde 'Hamidiye' yerini 'HMD' yazılı şişelerin bulunduğu sular piyasaya sürüldü. 125 yıllık markanın değiştirilmesine sert tepkiler geldi.

GÖKSU: VİZYONSUZLUK

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "4 yılda İstanbul'a bir bardak yeni içme suyu kaynağı kazandıramayan İBB Başkanı bu konudaki vizyonsuzluğunu, beceriksizliğini ve çaresizliğini tarihi "Hamidiye Suyu" ismini değiştirerek kapatmaya çalışmış. İstanbullular bu vizyonsuzluğu ve çaresizliği görüyor, İstanbullular her şeyin farkında" dedi.

İBB'DEN İKİNCİ MARKA SAVUNMASI

İBB Meclis Üyesi Kübranur Uslu ise, "İBB, Hamidiye Su'yu HMD yapmış. Neden? Hamidiye Su ile ilgili yapılması gereken pek çok şey bulunurken bu niteliksiz tasarımı anlamak mümkün değil." ifadelerini kullandı. İBB Meclis'indeki Ak Parti Grubu konuyu meclis gündemine getirme kararı aldı. Tepkiler üzerine İBB'den iştiraki olan Hamidiye Su ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Hamidiye Su adı değişmemiştir. Hamidiye Su şirketimizde HMD isimli ikinci bir su markası piyasaya sunulmuştur" iddiasında bulunuldu.