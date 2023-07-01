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Konteynır kentte kapı kapı dolaşıp şeker topladılar

Hatay'da çocuklar konteyner kentlerin neşesi oldu. Çocuklar kapı kapı dolaşıp bayramlaştığı komşularından şeker ve harçlık topladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 09:00, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 09:50
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Konteynır kentte kapı kapı dolaşıp şeker topladılar

Konteyner kentte çocuklar kapı kapı dolaşıp bayramlaştığı komşularından şeker ve harçlık topluyor.

Hatay'da Kurban Bayramı buruk geçse de konteyner ve çadır kentlerde gelenek ve görenekler yaşatılmaya devam ediyor. Bölgedeki kamplarda kalan depremzedelere bayramlık kıyafetler, şeker, çikolata, çocuklara da oyuncak dağıtıldı. Antakya'daki Katar Kardeşlik Konteyner Kenti'nde çocuklar konteynerlerin kapılarını tek tek çalıp komşularından harçlık ve şeker topladı. Kamp merkezinde de çocuklar için eğlenceler organize edilip hediyeler verildi.

ÇOCUKLAR İÇİN GÜÇLÜ OLMALIYIZ

Kayıpları nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını söyleyen Fatma Çoban, "Bizler bayramı tam olarak yaşayamasak da çocuklar için güçlü olmaya çalışıyoruz. Kolonya tutuyoruz, şeker, çikolata veriyoruz. Sevinip koşarak geri gidiyorlar. Bayram geleneğini yaşatıyoruz. Yüzleri gülsün istiyoruz. Hayata kaldığımız yerden devam etmek için bunları yapmamız şart. Çünkü çocuklar gülerse biz de güleriz. Psikolojimiz belki bu sayede düzelir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

GELENEKLERİMİZİ YAŞATIYORUZ

4 aydır kampta kalan İsmet Kaya da burada geçirdikleri bayramın birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini anlattı: "Buradaki insanlarla sanki yıllardır tanışıyor gibiyiz. Birbirimize yaslanıp güç alıyoruz. Sağ olsun devletimiz tüm kurumlarıyla burada. Halimizi hatırımızı soruyorlar. Bayramda bile bizi bırakıp gitmediler. Çocuklar da burada bizim neşemiz oldu. Kapımızı çalıyorlar, şeker veriyoruz, seviniyorlar. Gelenek ve göreneklerimizi sağlam tutmaya çalışıyoruz."

Neslihan Önder

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