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Türk vatandaşı 92 bin 500 kişi hacı oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:- "Yurt içi ve yurt dışında 35 milyon insana kurban eti ulaştırıyoruz. Böylece geçen seneki kurban sayımızın yüzde 41 nispetinde üstüne çıktık"- "Hac mevsimi boyunca 25 vatandaşımız vefat etti"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 09:29, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 09:52
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Türk vatandaşı 92 bin 500 kişi hacı oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kutsal topraklarda görevli personel ile birlikte toplamda 92 bin 500 Türk vatandaşının hacı olduğunu bildirdi.

Erbaş, Mekke'de Diyanet İşleri Başkanlığı Hac İdare Merkezi'nde kutsal topraklarda görevli basın mensuplarıyla bayramlaştı.

Burada açıklama yapan Erbaş, hem görevlerini yapan hem de haccın farizalarını yerine getiren basın mensuplarına teşekkür etti.

- "92 bin 500 vatandaşımızla Arafat vakfesini yaptık"

Bu yıl son hacı sayısı bakımından 20-30 yılın zirvesi olduğunu söyleyen Erbaş, "92 bin 500 vatandaşımızla Arafat vakfesini yaptık. Geçen yıl sayımız 37 bin 770 idi. Ondan önceki yıllarda hep 80 binlerin altındaydı." bilgisini verdi.

İslam ülkelerinin hac bakanları ve din işleri başkanlarıyla iyi ilişkiler geliştirdiklerini belirten Erbaş, din eğitimi, din hizmeti, aile ve gençlik konularında ortak çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Başkanlığın yurt dışında da çalışmalarının olduğunu anımsatan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) olarak vekaletle kurban kesim organizasyonu yapıyoruz. Kurban faaliyetleri ile hac faaliyetlerini birlikte yürütüyoruz. Vekaletle kurban organizasyonu yardımlaşma, paylaşma ve kardeşliği evrensel boyutta yaşatan küresel bir iyilik çalışması, iyilik hareketidir." dedi.

Milletin her sene kurbanını mağdur ve muhtaçlarla paylaştığını vurgulayan Erbaş, Başkanlığın TDV ile birlikte bu iyilik hareketine aracılık yaptığını ifade etti.

- "Yurt içi ve yurt dışında 35 milyon insana kurban eti ulaştırıyoruz"

Bu yıl gerçekleştirilen vekaletle kurban kesim organizasyonu hakkında bilgi veren Erbaş, "Bu yıl deprem yaşadığımız için deprem bölgesinde kurban etinin ulaşmadığı bir ev, bir çadır kalmasın diye büyük bir kampanya başlattık. Milletimizin kurbanlarını özellikle ülkemiz içindeki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmaya gayret ettik. Milletimiz bu yıl 745 bin 535 hisse kurbanı bize emanet etti. Bunu yurt içi ve yurt dışında düşündüğümüz zaman 35 milyon insana kurban eti ulaştırıyoruz. Böylece geçen seneki kurban sayımızın yüzde 41 nispetinde üstüne çıktık." diye konuştu.

Halkın Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfına güvendiğini dile getiren Erbaş, mazlum ve mağdur coğrafyaların Türkiye'yi yanında gördüğünde mutlu olduğunun altını çizdi.

- "Hac mevsimi boyunca 25 vatandaşımız vefat etti"

Türk hacıların bayramdan sonra belli bir plan ve koordinasyon içinde yurda döneceğini açıklayan Erbaş, "Hac mevsimi boyunca 25 vatandaşımız vefat etti. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

Kutsal topraklara gelen Türk vatandaşlarına ilişkin bilgi veren Erbaş, "Bu sene 88 bin 430 vatandaşımız kutsal topraklara geldi. 92 bini aşkın vatandaşımızla, görevlilerimizle birlikte Arafat'ta vakfe yaptık. Elhamdülillah vatandaşlarımız hac ibadetlerini yerine getirerek hacı oldular." bilgisini paylaştı.

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