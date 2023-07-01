Eskişehir'de şarampole devrilen otobüsteki 35 yolcu yaralandı
Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 35 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 35 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 09:42, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 09:55
Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 35 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 35 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.